Україна може передати закупівлі COVID-вакцин міжнародним посередникам, вони беруть 5% за послуги

Україна може передати закупівлі вакцин від COVID-19 міжнародним посередникам. Їхні послуги коштують в середньому 5% від суми контракту.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, можливо, це буде британська компанія Crown Agents. Хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Видання звернулося за коментарем до МОЗ. На момент публікації відомство не змогло надати інформацію щодо цього питання.

Що відомо про компанію Crown Agents

Crown Agents допомагає урядам у всьому світі для підвищення добробуту. Зокрема мова йде про скорочення бідності і поліпшення рівня життя шляхом надання консультацій, організацію ланцюжків поставок, фінансових послуг і навчання.

В Україні Crown Agents працює більше 10 років, допомагаючи в реалізації проектів в області закупівель, управління фінансами, розвитку економіки. Вона співпрацює з Мінфіном, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством охорони здоров'я, Антимонопольним комітетом України.

Crown Agents виникла як організація, що здійснює фінансові операції з британськими колоніями. Агенти були вперше призначені в 1749 році для переводу і обліку грантів, які були надані колоніям з британського бюджету. Ці представники були неофіційно відомі як "агенти корони".

Нагадаємо, в "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.

Також в "Медзакупівлях" заявили, що Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.