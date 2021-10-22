Україна переводить на дистанціонку виші та ще ряд навчальних закладів

У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Україні на дистанційне навчання рекомендують перевести вищі навчальні заклади, професійної та післядипломної освіти. Це стосується закладів усіх форм власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

"Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з Міністерством охорони здоров'я МОН рекомендує ввести дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада закладам професійної перед вищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності і сфер управління", - зазначив міністр.

Що стосується навчання в школах з наступного тижня, то, за словами Шкарлета, воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.