ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україна переводить на дистанціонку виші та ще ряд навчальних закладів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 11:18
Україна переводить на дистанціонку виші та ще ряд навчальних закладів Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (facebook.com/UAMON)
Автор: Ілона Свиридова

У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Україні на дистанційне навчання рекомендують перевести вищі навчальні заклади, професійної та післядипломної освіти. Це стосується закладів усіх форм власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

"Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з Міністерством охорони здоров'я МОН рекомендує ввести дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада закладам професійної перед вищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності і сфер управління", - зазначив міністр.

Що стосується навчання в школах з наступного тижня, то, за словами Шкарлета, воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Відзначимо, в окремих регіонах школи вже пішли на канікули, а в деяких вони тільки починаються. Наприклад, в київських школах вони почнуться тільки завтра, 23 жовтня, і при це вони можуть затягнутися.

А школи Одеси вже на дистанційному навчанні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус