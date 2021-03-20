Україна підписала угоди з шістьма виробниками вакцини від коронавірусу
Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від коронавірусу. Наразі підписані попередні угоди з шістьма виробниками.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.
Він зазначив, що найближчим часом Україна очікує поставки першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX.
"На сьогодні з 6-ма з них (виробниками, - ред.) підписані попередні угоди (про вакцину, - ред.) і 3 вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac", - повідомив він.
За словами Шмигаля, якнайшвидша вакцинація є глобальним інтересом - і з точки зору здоров’я громадян, і у контексті відновлення економіки.
Нагадаємо, Денис Шмигаль назвав причини відмови від закупки російської вакцини від коронавірусу.
Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд готовий взяти на себе відповідальність за випадки побічної дії після проведення вакцинації від коронавірусу.