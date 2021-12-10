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Україна отримала 50 млн євро від ЄС на вакцинацію від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 50 млн євро кредитних коштів. Ці гроші допоможуть Міністерству охорони здоров'я закупити вакцини, забезпечивши значну частину кількості, передбаченої Національним планом вакцинації України у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Представництва ЄС в Україні.

"Кредит підтримає систему охорони здоров'я країни і підвищить спроможність України в боротьбі з пандемією COVID-19. Ця фінансова операція є частиною спільної ініціативи Team Europe з реагування на виклики пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

"Кредит, наданий ЄІБ, надзвичайно важливий для оперативного реагування України на пандемію і відновлення після неї. Підтримка закупівлі вакцин, на додаток до вже залученої від ЄС допомоги в боротьбі проти COVID-19, прискорить процес вакцинації в Україні", - заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

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