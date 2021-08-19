Україна отримала ще майже 800 000 доз вакцини AstraZeneca: кого будуть щеплювати

Повідомляється, що 100 000 доз вакцини AstraZeneca передала Греція, 650 400 доз-Польща і 46 000 доз - Литва.

"Частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто повинен отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень", - йдеться в повідомленні.

AstraZeneca-це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великобританії, Південній Кореї та Індії. Європейська має назву Vaxzevria, корейська - AstraZeneca-SKBio, індійська - Covishield.

Вакцини AstraZeneca, вироблені на різних майданчиках, є взаємозамінними. Якщо перше щеплення ви отримали вакциною одного виробника, то другу дозу можна отримати цією ж вакциною будь-якої іншої країни виробництва.

Згідно з попередніми даними дослідження, проведеного в квітні - червні 2021 у Великобританії, вакцина AstraZeneca з ефективністю 92% запобігає госпіталізації та смерті від хвороби, викликаної новим небезпечним штамом "Дельта".