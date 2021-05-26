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Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету

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Київ, Середа 26 травня 2021 10:09
Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету Фото: в Україну прибула перша партія Pfizer за кошти держбюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана коштом державного бюджету.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Літак з партією вакцини Pfizer прибув до міжнародного аеропорту "Київ". Тепер вакцина має пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть регіонами України.

Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великобританії, Канаді та ЄС. У США та Канаді цією вакциною вже щеплюють навіть дітей у віці від 12 років.

Нагадаємо, до цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму країни безкоштовно отримують вакцини від різних виробників.

Як відомо, Україна домовилася з компанією Pfizer про поставку 20 млн доз вакцини від коронавірусу. Спочатку Україна та Pfizer підписали контракт на 10 млн доз, а потім збільшили його вдвічі.

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