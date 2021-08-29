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Україна отримала від США ще майже 190 тисяч доз вакцини Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 29 серпня, в Україну прибула чергова партія COVID-вакцини Pfizer-BioNTech від уряду Сполучених Штатів Америки. Партію вакцини в розмірі 188 370 доз допоміг доставити Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНІСЕФ.

"Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом США через ініціативу COVAX в рамках глобальних заходів щодо забезпечення справедливого та рівного доступу до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу", - заявили в ЮНІСЕФ.

Нова партія вакцини Pfizer-BioNTech буде використана для щеплення українців у центрах масової вакцинації та для імунізації організованих колективів.

"До кінця 2021 року, як очікується, Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID в рамках ініціативи", - додали в організації.

Фото: в Україну прибула нова партія COVID-вакцини від США (ЮНІСЕФ)

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