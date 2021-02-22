RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початись з липня

Автор: Анастасія Рокитна

Україна завершила переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax", - повідомив він.

За його словами, Україні підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника, мають ще підписати договір.

"Загальний обсяг вакцин NovaVax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини NovaVax заплановано починаючи з липня 2021", - додав він.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну в найближчі дні. Перша партія COVID-вакцини вже знаходиться на прямому маршруті в Україні.

Також РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина
Читайте також
Вакцина AstraZeneca днями прибуде до України, - Степанов
Вакцина Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу, - дослідження
Прогноз погоди