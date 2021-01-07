Україна найближчим часом отримає COVID-вакцину від COVAX, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

Про це на сторінці у Facebook розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Коли саме почнеться постачання вакцини та COVID-вакцину якої саме компанії отримає Україна, у міністерстві не розповіли.

"Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцинацію населення від коронавірусу почали вже понад 30 країн світу. Серед них і країни Європейського союзу.

Як писало РБК-Україна, понад 10 країн ЄС закликали Єврокомісію поділитися вакцинами від коронавірусу з Україною. Єврокомісію просять допомогти й Молдові, Грузії, Вірменії та Білорусі.

Крім того, наприкінці минулого року Україна підписала контракт на закупівлю китайської COVID-вакцини Sinovac. Очікується, що Україна закупить майже 2 млн доз вакцини, які обійдуться країні майже в 1 млрд гривень.

РБК-Україна розповідало, що відомо про вакцину Sinovac.