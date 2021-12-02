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Україна наближається до позначки 25 млн введених щеплень від COVID

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 08:39
Україна наближається до позначки 25 млн введених щеплень від COVID Фото: Україна наближається до позначки 25 млн введених щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 210 тисяч людей. Загалом країна наближається до позначки у 25 млн зроблених щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора, 1 грудня проти коронавірусу було вакциновано 210 869 людей.

З яких першу дозу вакцини отримали 74 855 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 136 014 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 13 543 490 людей.

З яких отримали першу дозу - 13 543 488 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 415 141.

У загальній кількості в країні проведено 24 958 629 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу заразилась коронавірусом 13 531 людина, померли від хвороби - 525.

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