Україна наближається до позначки 25 млн введених щеплень від COVID
Фото: Україна наближається до позначки 25 млн введених щеплень від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 210 тисяч людей. Загалом країна наближається до позначки у 25 млн зроблених щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
Вчора, 1 грудня проти коронавірусу було вакциновано 210 869 людей.
З яких першу дозу вакцини отримали 74 855 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 136 014 людей.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 13 543 490 людей.
З яких отримали першу дозу - 13 543 488 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 415 141.
У загальній кількості в країні проведено 24 958 629 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу заразилась коронавірусом 13 531 людина, померли від хвороби - 525.