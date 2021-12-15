Україна приєднається до глобальної мережі COVID-сертифікатів: що це означає

Як пояснила вона, для вакцинованих українців це означає одне - вільні та зручні подорожі в більше країн світу.

"Незабаром з COVID-cертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу", - повідомила вона.

Учасники мережі будуть визнавати цифрові докумети один одного і не вимагатимуть додадкових COVID-документів для перетину кордону, зазначили в МОЗ.

Це означає, що вакциновані українці можуть приїхати в іншу країну без ПЛР-тесту та самоізоляції. На сьогодні такий доступ є у 52 країнах світу.