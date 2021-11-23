Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини на рік та додаткові щеплення

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими термінами поставок вакцин. Протягом цього часу Україна буде отримувати по 25 млн доз вакцин щорічно", - зазначив він.

За його словами, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше", - додав Ляшко.

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