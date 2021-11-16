Україна не пройшла пік третьої хвилі COVID, ще може бути зростання, - КШЕ

Україна остаточно не пройшла пік третьої хвилі пандемії коронавірусу. Через те, що в ряді країн спостерігається повторний спалах, зростання захворюваності може торкнутися і нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

"У ряді країн йде повторний спалах - це пряма загроза Україні. Навіть після спаду, який зараз в перший тиждень починає явно спостерігатися в Україні, може бути повторне зростання. Це прямий ризик для України, тому ми продовжуємо говорити, що ситуація локально поліпшується, але не говоримо про остаточне проходження піку поточної третьої хвилі в Україні", - зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину листопада Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19, і зараз почався рух по стабілізації ситуації.

При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що Україна проходить пік пандемії.