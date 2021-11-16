ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Україна не пройшла пік третьої хвилі COVID, ще може бути зростання, - КШЕ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 16 листопада 2021 13:20
Україна не пройшла пік третьої хвилі COVID, ще може бути зростання, - КШЕ Фото: в Україні ще може бути зростання захворюваності (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна остаточно не пройшла пік третьої хвилі пандемії коронавірусу. Через те, що в ряді країн спостерігається повторний спалах, зростання захворюваності може торкнутися і нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

"У ряді країн йде повторний спалах - це пряма загроза Україні. Навіть після спаду, який зараз в перший тиждень починає явно спостерігатися в Україні, може бути повторне зростання. Це прямий ризик для України, тому ми продовжуємо говорити, що ситуація локально поліпшується, але не говоримо про остаточне проходження піку поточної третьої хвилі в Україні", - зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що станом на середину листопада Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19, і зараз почався рух по стабілізації ситуації.

При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що Україна проходить пік пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус