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Україна вийшла на плато захворюваності на COVID, ситуація стабілізується, - Шмигаль

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Київ, Понеділок 15 листопада 2021 16:27
Україна вийшла на плато захворюваності на COVID, ситуація стабілізується, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Станом на середину листопада Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19. Зараз почався рух по стабілізації ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що на селекторній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тисяч нових випадків, а тижнем раніше - 152 тисяч. Крім того, на сьогодні зайнято 50 962 ліжка в лікарнях проти 51 700 минулого тижня. А госпіталізували за минулий тиждень 30 000 осіб, а тижнем раніше - 34 000.

За словами Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності і почався рух по стабілізації ситуації.

Зазначимо, сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна проходить пік пандемії.

Нагадаємо, раніше було названо велике місто України, в якому за минулу добу взагалі не виявили нових випадків коронавірусу.

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