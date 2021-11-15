Україна вийшла на плато захворюваності на COVID, ситуація стабілізується, - Шмигаль
Станом на середину листопада Україна вийшла на плато захворюваності на COVID-19. Зараз почався рух по стабілізації ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Повідомляється, що на селекторній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тисяч нових випадків, а тижнем раніше - 152 тисяч. Крім того, на сьогодні зайнято 50 962 ліжка в лікарнях проти 51 700 минулого тижня. А госпіталізували за минулий тиждень 30 000 осіб, а тижнем раніше - 34 000.
За словами Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності і почався рух по стабілізації ситуації.
Зазначимо, сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна проходить пік пандемії.
Нагадаємо, раніше було названо велике місто України, в якому за минулу добу взагалі не виявили нових випадків коронавірусу.