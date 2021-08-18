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Україна дозволила в'їзд іноземцям після однієї дози вакцини від COVID

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил в'їзду іноземців до країни на період пандемії COVID-19. Зокрема, тепер пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, а й після першої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Згідно зі змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

При цьому буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше треба було підтвердити повний курс.

Фото: порівняльна таблиця до постанови Кабміну

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