Україна реально може вакцинувати від COVID понад 70% населення, - ВООЗ

"Я сподіваюся, що реально можна провакцинувати більше 70%. За результатами опитувань у серпні ми бачимо, що кожен другий українець зацікавлений у тому, щоб вакцинуватися. Але найважливіше - це те, що потрібно вакцинувати літніх людей і тих, хто потрапляє в групу ризику", - зазначив він.

За його словами, в європейському регіоні в групі 60+ вже вакциновано понад 70% населення.

"Дуже важливо використовувати такий підхід і орієнтуватися саме на літніх людей, що мають високі ризики. Сподіваюся, в найближчі місяці саме так і буде чинити Україна", - додав Хабіхт.