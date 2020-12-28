Україна вирішила проблему з транспортуванням та зберіганням вакцин від COVID-19, - Ляшко

Україна знайшла можливість зберігати вакцину від коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник. МОЗ вже запустило роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, у МОЗ не було умов для зберігання вакцин від коронавірусу при температурі -80 градусів.

"У нас в країні на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі -80 градусів", - сказав він.

Ляшко також пояснив, як буде відбуватися транспортування та зберігання вакцини.

"Тут така логіка: вакцина прилітає на літаку, від машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері з сухим льодом, потім перевантажуємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти в пункт щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі від +2 до +8", - сказав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні ще не почалася, але вже розроблений план імунізації населення. Перші партії вакцини в Україні очікують на початку 2021 року, а перші щеплення від COVID українці можуть отримати вже в лютому

Раніше в МОЗ вказали на особливості зберігання вакцин, до яких Україні треба підготуватися. Так, деякі препарати мають зберігатися при температурі -70 градусів і нижче. Можливості України для прийняття таких вакцин обмежені. Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що таких препаратів країна зможе приймати не більше 300 тисяч доз на тиждень.

Зокрема, препарат Pfizer необхідно зберігати при температурі -75 градусів, вакцину від Moderna - при -20 градусах, тоді як вакцину AstraZeneсa можна зберігати до шести місяців у звичайних холодильниках при температурі від +2 до +8.