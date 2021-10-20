Україна зіткнулася з найбільшими викликами за час пандемії, - Шмигаль

На сьогодні Україна зіткнулася з найбільшими викликами за час пандемії COVID. У країні фіксується велика кількість важких випадків і госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Ті виклики, з якими ми зіткнулися зараз, найбільші за весь час пандемії. На жаль, у нас надзвичайно велика кількість важких випадків і госпіталізацій. П'ять областей вже перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки, ще кілька регіонів можуть потрапити найближчими днями", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що 94,2% госпіталізованих з COVID-19 не були вакциновані.

"Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя. Вчора було зроблено рекордну кількість щеплень - 225 000 ... Закликаю людей не чекати "червоних" зон в своїх регіонах, а піти і зробити щеплення зараз", - додав прем'єр.