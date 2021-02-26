Україна веде переговори з Ізраїлем про отримання вакцини Pfizer

Україна веде переговори з урядом Ізраїлю про отримання партії вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Остаточних домовленостей з цього питання ще немає.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, дотичне до переговорного процесу.

Як пояснив співрозмовник, остаточних домовленостей ще немає, а переговори ще тривають.

"Чи буде це платно або безплатно поки не можна сказати, оскільки цю інформацію можна буде оголосити лише після того, коли буде укладено договори", - сказало джерело.

За словами джерела, інформація про домовленості, яку вдень опублікувала одна з народних депутатів, "поставила під удар подальший хід переговорів".

"Сподіваємося, що дипломатам вдасться згладити цю ситуацію протягом декількох днів", - додав співрозмовник.