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Украина ведет переговоры с Израилем о получении вакцины Pfizer

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 22:49
Украина ведет переговоры с Израилем о получении вакцины Pfizer Фото: вакцинация (kyivcity.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

Украина ведет переговоры с правительством Израиля о получении партии вакцины от коронавируса компании Pfizer. Окончательных договоренностей по этому вопросу еще нет.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к переговорному процессу.

Как объяснил собеседник, окончательных договоренностей еще нет, а переговоры еще продолжаются.

"Будет ли это платно или бесплатно пока нельзя сказать, поскольку эту информацию можно будет огласить только после того, когда будут заключены договора", - сказал источник.

По словам источника, информация о договоренностях, которую днем опубликовала одна из народных депутатов, "поставила под удар дальнейший ход переговоров".

"Надеемся, что дипломатам удастся сгладить эту ситуацию в течение нескольких дней", - добавил собеседник.

Напомним, сегодня народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer. Она рассказала, что получила эту информацию от украинского посла в Израиле.

Как известно, 23 февраля в Украину прибыла первую партия вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку в Украину 10 млн доз вакцины Novavax.

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