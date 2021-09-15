Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу, - Ляшко

Україна веде переговори з виробництва мРНК-вакцин від коронавірусу. Це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра "24 каналу".
"Коли ми говоримо про виробництво імунобіологічних препаратів - так, сьогодні ми бачимо, що вже є певні результати локалізації виробництва від компанії "Лекхім" у Харкові", - вважає Віктор Ляшко.
Надалі у МОЗ є домовленості на локалізацію інших вакцин і його представники ведуть переговори про випуск мРНК-вакцини на території України.
"До кінця цього року ми будемо мати чітке розуміння, як всі ці процеси налагодити", - додав міністр охорони здоров'я.