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Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID

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Неділя 04 липня 2021 07:19
Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID Фото: Україна посіла друге місце за смертністю від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу 2 липня у світі діагностували понад 379 тисяч нових випадків захворювання COVID-19. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії та Індонезії. За добовою смертністю у Європі лідирують Росія, Україна, Італія.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Бразилії зафіксували майже 54 000 нових заражень, в Індії - понад 43 000, а в Індонезії - майже 28 000 випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Колумбія і Південна Африка. У Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Україна, Італія.

Україна серед країн світу посідає 60 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 9 позицію.

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 168 611 822 особи. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, Київська школа економіки повідомила, що в Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року. Це буде залежати від швидкості поширення британського, південноафриканського та Індійського штамів коронавірусу в країні.

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