Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID
За добу 2 липня у світі діагностували понад 379 тисяч нових випадків захворювання COVID-19. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії та Індонезії. За добовою смертністю у Європі лідирують Росія, Україна, Італія.
Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.
Зокрема, в Бразилії зафіксували майже 54 000 нових заражень, в Індії - понад 43 000, а в Індонезії - майже 28 000 випадків.
Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Колумбія і Південна Африка. У Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Україна, Італія.
Україна серед країн світу посідає 60 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 9 позицію.
У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувалися від недуги 168 611 822 особи. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від COVID-19.
Нагадаємо, Київська школа економіки повідомила, що в Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року. Це буде залежати від швидкості поширення британського, південноафриканського та Індійського штамів коронавірусу в країні.