Україна може повернутися до адаптивного карантину

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що влада планує повернути адаптивний карантин після закінчення січневого локдауну. Загалом режим карантину в Україні встановлено до 28 лютого.

Про це він сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він нагадав, що з 8 по 24 січня в Україні діє локдаун.

"Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом. Зокрема, це стосується нашої стратегії: ми хочемо далі повернутися до адаптивного карантину. Тоді, в залежності від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень", - повідомив він.

Зазначимо, що в Україні до 11 листопада діяв адаптивний карантин, який мав "червону", "помаранчеву", "жовту" та "зелену" зони. Регіони потрапляли у відповідний рівень епіднебезпеки в залежності від коронавірусних показників.

Нагадаємо, Кабмін ввів локдаун з 8 по 24 січня через коронавірус. На цей період на діяльність ряду сфер введені жорсткі обмеження.

Раніше повідомлялося, що Україна серед країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями.