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Україна входить в пік COVID. РНБО прогнозує понад 1000 смертей щодоби

Автор: Валерія Поліщук

Україна починає входити в пік коронавірусу. У зв'язку з цим число жертв коронавірусу може перевалити за 1 тисячу осіб щодня.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми зараз тільки починаємо входити в пік коронавірусу. Велика проблема на сьогодні, що не вакциновані люди потрапляють до лікарень. Сьогодні у нас рекорд по смертності від COVID. Це дуже страшна ситуація. Кількість людей, які будуть гинути від COVID, може перевалити за тисячу осіб", - заявив він.

Данілов підкреслив, що в основному помирають люди, які не вакцинувалися від COVID.

"Ті, хто відправляються на кладовища, це люди, які не вакцинувалися. Це 99,9% людей, які не прищепилися. Якщо далі, хтось хоче відправляти своїх родичів і близьких туди, то можете продовжувати робити вигляд, що цього (вакцинуватися,-ред.) робити не треба", - додав секретар РНБО.

Нагадавши, в Україні за минулу добу зафіксували два антирекорди коронавірусу. Зокрема, 21 жовтня померли понад 600 осіб.

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РНБОУкраїнаОлексій ДаніловКоронавірус