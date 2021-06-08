Україна запровадить ковід-сертифікати через 10-14 днів після ЄС, - Немчінов
В уряді спрогнозували, коли ковід-сертифікати запустять в Україні. Це станеться протягом 10-14 днів після того, як їх запровадить Європа.
Таку заяву зробив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі "Україна 24".
"Затвердить Європа і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його в нас. Після цього можна буде його запроваджувати", - сказав Немчінов.
За його словами, Європа значно розширила вимоги до ковід-сертифікату, і він буде потребувати достатньо серйозні підзаконні акти щоб отримати доступ до тих чи інших реєстрів.
"Ми технологічно до цього були готові ще 1,5-2 місяці назад. Але вони (ЕС, - ред.) змінюють свої вимоги під час затвердження його (ковід-сертифікату, - ред.)", - додав він.
Раніше повідомлялося, що вакцини від коронавірусу, що використовуються в Україні, будуть придатними для подорожей в межах ЄС. Україна використовує тільки ті препарати, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Нагадаємо, у МОЗ розказали, як факт отримання щеплення і ковід-документа може бути корисний всередині країни.