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Україна ввела обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії

Автор: РБК-Україна

Україна ввела обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Обмеження стосуватимуться іноземців, які провели в цих країнах останні 7 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.

"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії. Якщо вони провели 7 днів в цих країнах, вони підлягають обов'язковій самоізоляції на 14 днів без можливості її припинення", - сказав міністр.

Обмеження почнуть діяти через 7 днів після опублікування постанови.

Раніше повідомлялося, що через поширення "Дельта"-варіанту коронавірусу Україна посилює правила в'їзду.

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