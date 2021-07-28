Україна ввела обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Обмеження стосуватимуться іноземців, які провели в цих країнах останні 7 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка на засіданні уряду.
"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії. Якщо вони провели 7 днів в цих країнах, вони підлягають обов'язковій самоізоляції на 14 днів без можливості її припинення", - сказав міністр.
Обмеження почнуть діяти через 7 днів після опублікування постанови.
Раніше повідомлялося, що через поширення "Дельта"-варіанту коронавірусу Україна посилює правила в'їзду.