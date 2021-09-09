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Україна вводить зелений і жовтий сертифікати вакцинації: в чому різниця

Автор: Сергей Новиков

В Україні введуть зелений і жовтий сертифікати вакцинації від COVID. Другий з них буде виключно для внутрішнього використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, зелений сертифікат буде видаватися після двох доз щеплень від COVID. Жовтий сертифікат - після першої дози, обидва будуть використовуватися внутрішні.

"Термін дії жовтого сертифіката - час між щепленнями", - уточнив Кузін.

Він також зазначив, що термін дії - це головна різниця між зеленим і жовтим сертифікатами, по суті, вони будуть давати однакові привілеї вакцинованих, наприклад, на відвідування спортзалів і ресторанів.

Нагадаємо, раніше Київ встановив ряд обмежень в школах, зокрема, від батьків будуть вимагати COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході.

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