Україна уклала контракти на закупівлю таблеток від COVID-19

Україна уклала контракти на закупівлю таблеток від коронавірусу з компаніями Pfizer і MSD. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в ефірі політичного шоу "Право на владу".

За його словами, Україна готується до наступної хвилі COVID-19. Для цього був укладений контракт на закупівлю препаратів від коронавірусу.

"Позавчора було законтрактовано 300 тисяч курсів препарату компанії Pfizer, а вчора ще 300 тисяч курсів від іншої компанії MSD на препарат Молнупіравір, який також буде закуплений за рахунок державного бюджету. Це так ми готуємося до наступної хвилі", - зазначив Ляшко

Він уточнив, що всього країна готується закупити на наступний рік 25 млн доз Pfizer, на 2023 рік - ще 25 млн доз.