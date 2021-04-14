Україна чекає на Pfizer: що відомо про вакцину і чим вона відрізняється від інших

Вакцина Pfizer має надійти в Україну цього тижня. За заявою Міністерства охорони здоров'я, перша партія може бути доставлена вже 14 квітня. Препарат компаній Pfizer/BioNTech наша країна отримає безкоштовно за програмою COVAX.

Що потрібно знати про вакцину Pfizer, в чому її відмінність від AstraZeneca і CoronaVac - детально на РБК-Україна.

Вакцину Pfizer очікують в Україні до кінця тижня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував поставку 117 тисяч доз препарату Pfizer протягом тижня. Це перший транш вакцин від коронавіруса, які надаються Україні в рамках ініціативи COVAX.

Раніше в МОЗ назвали очікувану дату доставки - 14-15 квітня, згідно з офіційною інформацією від COVAX.

Варто зазначити, що термін поставки вакцини Pfizer в Україні відкладався кілька разів. Спочатку планувалося отримання препарату наприкінці лютого, однак у COVAX неодноразово переносили дати.

Крім поставок по глобальній програмі, Україна уклала прямий договір з компанією Pfizer на закупівлю 10 млн доз. Доставка першої партії очікується протягом травня-червня, а весь обсяг надійде до кінця 2021 року.

Особливості та відмінність Pfizer від інших вакцин

Препарат спільного виробництва американського фармацевтичного концерну Pfizer і німецької компанії BioNTech випускається під назвою Comirnaty. Це третя вакцина, яка буде застосовуватися для імунізації українців від COVID-19.

Принцип дії

Comirnaty (Pfizer) - так звана генетична вакцина, яка "вчить" імунну систему виробляти антитіла до збудника захворювання.

Її головним компонентом є молекула мРНК. Вона містить інформацію про вірус SARS-CoV-2. Після введення вакцини в клітинах людини виробляється білок, який запускає імунну реакцію при попаданні в організм коронавіруса.

Для щеплень проти COVID-19 в Україні на даний момент використовуються два препарати і їх механізм дії відрізняється від Pfizer:

Сovishield (AstraZeneca) - векторна вакцина на основі аденовірусу мавпи, в який помістили генетичний матеріал коронавіруса.

CoronaVac (від Sinovac Biontech) - інактивована, тобто створена на основі "мертвих" клітин вірусу SARS-CoV-2.

Дозування

Повний курс вакцинації Pfizer передбачає введення двох доз препарату внутрішньом'язово з інтервалом 21-28 днів. При цьому другу дозу Сovishield в Україні вводять через 12 тижнів, а для другої дози CoronaVac проміжок часу становить 28 днів.

Умови зберігання

На відміну від уже наявних в Україні вакцин, препарат Pfizer вимагає більш специфічних умов зберігання і транспортування. Препарат дозволяється зберігати при температурі від -15 до -25 ° С протягом 14 днів. У той час як вакцини Сovishield і CoronaVac зберігаються при температурі +2-8 °С.

Ефективність

За результатами випробувань у Канаді, вакцина Comirnaty (Pfizer) показала 95% ефективності в захисті від зараження коронавірусом, що є найвищим показником серед всіх препаратів, що використовуються в Україні.

Зокрема, CoronaVac має ефективність на рівні 83,5%. Ступінь захисту від зараження СOVID-19 після вакцинації CoviShield становить від 63%.

Дозвіл на використання

Вакцина Pfizer схвалена для екстреного застосування ВООЗ. Використовується в США, Великобританії, Канаді, Ізраїлі, країнах Євросоюзу. 22 лютого 2021 зареєстрована для використання в Україні.

Препарати Сovishield і CoronaVac також отримали дозвіл для вакцинації українців. При цьому Сovishield (AstraZeneca) рекомендований ВООЗ для застосування, а CoronaVac ще знаходиться на розгляді. Однак CoronaVac на даний момент використовується в Китаї, Туреччині, Азербайджані, Бразилії, Чилі, Індонезії.

Кому робитимуть щеплення вакциною Pfizer в Україні

Партія з 117 тисяч доз препарату буде використана для вакцинації окремих категорій громадян - мешканці інтернатів і будинків для людей похилого віку, а також персонал цих установ.

Після препаратом від Pfizer будуть прищеплювати співробітників ДСНС і службовців Держприкордонслужби.