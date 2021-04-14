Украина ждёт Pfizer: что известно о вакцине и чем она отличается от других

Вакцина Pfizer должна поступить в Украину на этой неделе. По заявлению Минздрава, первая партия может быть доставлена уже 14 апреля. Препарат компаний Pfizer/BioNTech наша страна получит бесплатно по программе COVAX.

Что нужно знать о вакцине Pfizer, в чем ее отличие от AstraZeneca и CoronaVac - подробно на РБК-Украина.

Вакцину Pfizer ожидают в Украине до конца недели

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку 117 тысяч доз препарата Pfizer в течение недели. Это первый транш вакцин от коронавируса, которые предоставляются Украине в рамках инициативы COVAX.

Ранее в Минздраве назвали ожидаемую дату доставки - 14-15 апреля, согласно официальной информации от COVAX.

Стоит отметить, что срок поставки вакцины Pfizer в Украину откладывался несколько раз. Изначально планировалось получение препарата конце февраля, однако в COVAX неоднократно переносили даты.

Кроме поставок по глобальной программе, Украина заключила прямой договор с компанией Pfizer на закупку 10 млн доз. Доставка первой партии ожидается в течение мая-июня, а весь объем поступит до конца 2021 года.

Особенности и отличия Pfizer от других вакцин

Препарат совместного производства американского фармацевтического концерна Pfizer и немецкой компании BioNTech выпускается под названием Comirnaty. Это третья вакцина, которая будет применяться для иммунизации украинцев от COVID-19.

Принцип действия

Comirnaty (Pfizer) - так называемая генетическая вакцина, которая "учит" иммунную систему вырабатывать антитела к возбудителю заболевания.

Ее главным компонентом является молекула мРНК. Она содержит информацию о вирусе SARS-CoV-2. После введения вакцины в клетках человека вырабатывается белок, который запускает иммунную реакцию при попадании в организм коронавируса.

Для прививок против COVID-19 в Украине на данный момент используются два препарата и их механизм действия отличается от Pfizer:

Сovishield (AstraZeneca) - векторная вакцина на основе аденовируса обезьяны, в который поместили генетический материал коронавируса.

CoronaVac (от Sinovac Biontech) - инактивированная, т.е. создана на основе "мертвых" клеток вируса SARS-CoV-2.

Дозировка

Полный курс вакцинации Pfizer подразумевает введение двух доз препарата внутримышечно с интервалом 21-28 дней. При этом вторую дозу Сovishield в Украине вводят через 12 недель, а для второй дозы CoronaVac предусмотрен интервал 28 дней.

Условия хранения

В отличие от уже используемых в Украине вакцин, препарат Pfizer требует более специфических условий хранения и транспортировки. Препарат разрешается хранить при температуре от -15 до -25 °С в течение 14 дней. В то время как вакцины Сovishield и CoronaVac хранятся при температуре +2-8 °С.

Эффективность

По результатам испытаний в Канаде, вакцина Comirnaty (Pfizer) показала 95% эффективности в защите от заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем среди всех препаратов, используемых в Украине.

В частности, CoronaVac имеет эффективность на уровне 83,5%. Степень защиты от заражения СOVID-19 после вакцинации CoviShield составляет от 63%.

Разрешение на использование

Вакцина Pfizer одобрена для экстренного применения ВОЗ. Используется в США, Великобритании, Канаде, Израиле, странах Евросоюза. 22 февраля 2021 зарегистрирована для использования в Украине.

Препараты Сovishield и CoronaVac также получили разрешение для вакцинации украинцев. При этом Сovishield (AstraZeneca) рекомендован ВОЗ для применения, а CoronaVac еще находится на рассмотрении. Однако CoronaVac на данный момент используется в Китае, Турции, Азербайджане, Бразилии, Чили, Индонезии.

Кому будут делать прививки вакциной Pfizer в Украине

Партия из 117 тысяч доз препарата будет использована для вакцинации отдельных категорий граждан - жильцы интернатов и домов престарелых, а также персонал этих учреждений.

После препаратом от Pfizer будут прививать сотрудников ГСЧС и служащих Госпогранслужбы.