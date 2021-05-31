Україна в "жовтій" зоні карантину: які області близькі до "зеленої"

Всі області України перебувають в "жовтій" зоні карантину. Втім, є регіони, які близькі до "зеленої" зони карантину.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

У Києві показники дозволять потрапити місту в "зелену" зону: коефіцієнт нових випадків становить 4,8% і 37,4 % від епідпорогу.

У Закарпатській області коефіцієнт нових випадків становить два дні поспіль 5% і 46,5% від епідпорогу.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Івано-Франківській, Кіровоградській, Вінницькій, Луганській, Одеській та Херсонській областях. Там коефіцієнт нових заражень менше 5%.

"Зелений" рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо в не менше 13 регіонах захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.