В Україні 10 681 новий випадок коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 10 681 новий випадок коронавірусу. Серед них заразилися 420 дітей і 391 медпрацівник.

Про це повідомили міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (+921), Запорізькій (+868), Харківській (+713), Одеській (+692) та Київській (+692) областях.

Всього за добу проведено 44 505 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 36 000, методом ІФА - 8505.

З початку пандемії в країні зафіксували вже 535 857 випадків зараження. Померли від коронавірусу 9603 (+95) людини, одужали - 241 444 (+2633). Активними хворими залишаються 294 413 пацієнтів.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що коронавірусом заразився міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він знаходиться на самоізоляції.

Також РБК-Україна писало, що від учора в країні почався карантин вихідного дня. Встановлені урядом обмеження будуть діяти до 00:00 години понеділка. Зокрема, буде заборонено роботу кінотеатрів і закладів культури.

При цьому місцева влада деяких міст відмовилися виконувати умови карантину вихідного дня. Такі дії президент Володимир Зеленський пов'язує з другим туром місцевих виборів.