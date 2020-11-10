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В Україні 10 842 нових випадків коронавірусу

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу зафіксували 10 842 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (747), Житомирській (646), Київської (628), Одеській (608) і Запорізькій (588) областях.

Попередній антирекорд за новими випадками COVID-19 був зафіксований 7 листопада - тоді було 10 746 захворювань.

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За добу проведено 68 962 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 42 966, методом ІФА - 25 996.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 479 197 осіб. Померло - 8 756 (+191) осіб, одужали - 214 657 (+5 514). Активними хворими залишаються 264 540 пацієнтів.

Нагадаємо, вчора коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського. Його стан стабільний, він проходить лікування на самоізоляції. При цьому в Офісі президента не розглядають можливість призначення виконуючого обов'язки президента на час хвороби Зеленського.

Також РБК-Україна писало, що вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків.

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