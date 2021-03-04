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В Україні понад 100 побічних ефектів після щеплення. Один чоловік потрапив у лікарню

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 14:02
В Україні понад 100 побічних ефектів після щеплення. Один чоловік потрапив у лікарню Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

В Україні перше щеплення коронавірусу отримали майже 10 тисяч осіб. Однак зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти.

Про це повідомив глави парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в Facebook.

При цьому він зазначив, що загальна кількість побічних ефектів в Україні становить один відсоток від всіх вакцинованих.

"Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи понад 1% від всіх вакцинованих. Один випадок кваліфікований як серйозний і призвів до госпіталізації людини", - заявив Радуцький.

Він також додав, що вакцина від коронавірусу є безпечною.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця тижня в Україні повинні вийти на показник в 10 тисяч щеплених людей на добу.

Крім того, записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.

Додамо, що Степанов зазначив, що Україна готова до третьої хвилі COVID.

"Не секрет, що світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо згладити ми з вами. Відповідь проста - вакцинація", - зазначив міністр.

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