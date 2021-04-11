В Україні понад 12 000 нових випадків COVID. Зробили ще 4 000 щеплень
Ще більш 12 000 нових випадків коронавірусу в Україні виявили за минулу добу, 10 квітня. Також за добу зробили трохи більше 4 000 щеплень від COVID.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Повідомляється, що на ранок 11 квітня виявили 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за добу:
- госпіталізовано - 4 694 особи;
- летальних випадків - 235;
- одужали - 5 034;
- зроблено тестів за добу - 72 551 (в тому числі методом ПЛР - 34 461, методом ІФА - 8 379, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 - 29 711).
Фото: інфографіка по коронавірусу в Україні
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
У той же протягом 4 048 осіб щепили проти COVID-19 за 10 квітня. При цьому в Запорізькій області вакцинували всього 10 осіб, по кілька десятків щепили в Миколаївській, Волинській, Житомирській, Закарпатській та Кіровоградській областях. У Черкаській області вакцинація взагалі зупинилася.
За час пандемії в Україні:
- захворіли - 1 853 249 осіб;
- одужали - 1 410 860;
- летальних випадків - 37 014;
- зроблено ПЛР-тестів - 8 656 885.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку в великих містах України можуть з'явитися вакцинальні центри.
А головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що український офіс компанії AstraZeneса затягує з поданням заявки на реєстрацію вакцини від COVID-19. Це затримує поставки вакцини в Україну.