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В Україні понад 12 000 нових випадків COVID. Зробили ще 4 000 щеплень

Новость на русском → Київ, Неділя 11 квітня 2021 08:30
В Україні понад 12 000 нових випадків COVID. Зробили ще 4 000 щеплень Фото: в Україні напружена ситуація з COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ще більш 12 000 нових випадків коронавірусу в Україні виявили за минулу добу, 10 квітня. Також за добу зробили трохи більше 4 000 щеплень від COVID.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Повідомляється, що на ранок 11 квітня виявили 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за добу:

  • госпіталізовано - 4 694 особи;
  • летальних випадків - 235;
  • одужали - 5 034;
  • зроблено тестів за добу - 72 551 (в тому числі методом ПЛР - 34 461, методом ІФА - 8 379, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 - 29 711).

В Україні понад 12 000 нових випадків COVID. Зробили ще 4 000 щеплень

Фото: інфографіка по коронавірусу в Україні

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

У той же протягом 4 048 осіб щепили проти COVID-19 за 10 квітня. При цьому в Запорізькій області вакцинували всього 10 осіб, по кілька десятків щепили в Миколаївській, Волинській, Житомирській, Закарпатській та Кіровоградській областях. У Черкаській області вакцинація взагалі зупинилася.

За час пандемії в Україні:

  • захворіли - 1 853 249 осіб;
  • одужали - 1 410 860;
  • летальних випадків - 37 014;
  • зроблено ПЛР-тестів - 8 656 885.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку в великих містах України можуть з'явитися вакцинальні центри.

А головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що український офіс компанії AstraZeneса затягує з поданням заявки на реєстрацію вакцини від COVID-19. Це затримує поставки вакцини в Україну.

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