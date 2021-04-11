В Україні понад 12 000 нових випадків COVID. Зробили ще 4 000 щеплень

Повідомляється, що на ранок 11 квітня виявили 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за добу:

госпіталізовано - 4 694 особи;

летальних випадків - 235;

одужали - 5 034;

зроблено тестів за добу - 72 551 (в тому числі методом ПЛР - 34 461, методом ІФА - 8 379, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 - 29 711).

Фото: інфографіка по коронавірусу в Україні

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

У той же протягом 4 048 осіб щепили проти COVID-19 за 10 квітня. При цьому в Запорізькій області вакцинували всього 10 осіб, по кілька десятків щепили в Миколаївській, Волинській, Житомирській, Закарпатській та Кіровоградській областях. У Черкаській області вакцинація взагалі зупинилася.

За час пандемії в Україні: