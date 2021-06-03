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В Україні 12 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони

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Четвер 03 червня 2021 10:07
В Україні 12 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони Фото: 12 регіонів в Україні відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 3 червня, всі області України перебувають у жовтій зоні карантину. Водночас, 12 регіонів частково відповідають "зеленій".

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Покращилась ситуація у Харківській області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування там становить 4,9%.

Крім того, по показникам Київ відповідає "зеленій" зоні карантину. Коефіцієнт нових випадків становить 4,9% і 41,8% від епідпорогу.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

В Україні 12 регіонів частково відповідають показникам &quot;зеленої&quot; зони

РБК-Україна писало, що адаптивний карантин можуть змінити - в уряді планують переглянути індикатори "зеленої" зони.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

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