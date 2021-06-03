В Україні 12 регіонів частково відповідають показникам "зеленої" зони
Станом на ранок 3 червня, всі області України перебувають у жовтій зоні карантину. Водночас, 12 регіонів частково відповідають "зеленій".
Покращилась ситуація у Харківській області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування там становить 4,9%.
Крім того, по показникам Київ відповідає "зеленій" зоні карантину. Коефіцієнт нових випадків становить 4,9% і 41,8% від епідпорогу.
Також близькі до "зеленої" зони показники в Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.
РБК-Україна писало, що адаптивний карантин можуть змінити - в уряді планують переглянути індикатори "зеленої" зони.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".