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В Україні 13 068 нових випадків COVID та майже 500 смертей: оновлена статистика МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 068 людей, а померли - 473. Найбільше випадків за добу підтвердили в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужали - 8 200 осіб.

Протестували за добу методом ПЛР 29 497 осіб, методом ІФА - 6547, експрес-тестами - 27 814.

Найбільше заражень за добу в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 088 501 особа; одужали - 2 520 956 осіб.

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Мінстерство охорони здоров'я України