В Україні 13 141 новий випадок коронавірусу і рекорд за кількістю одужань

В Україні за минулу добу зафіксували 13 141 новий випадок коронавірусу. При цьому одужали рекордне число пацієнтів - 13 882.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за добу проведено 67 626 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 44 445, методом ІФА - 23 181.

Найбільше заражень виявили в Києві (+1735), Одеської (+1147), Київській (+975), Запорізькій (+947) та Сумській (+727) областях.

З початку пандемії в країні заразилися вже 758 264 людини. Від ускладнень померло 12 717 (+169) осіб, одужали - 369 054 (+13 882). Активними хворими залишаються 389 210 пацієнтів.

Попередній рекорд за кількістю одужань був зафіксований 6 листопада - тоді вилікувались 10 762 пацієнта.

Нагадаємо, вчені НАН прогнозують в Україні до кінця наступного тижня понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

Також повідомлялося, що в Україні планують завершити масову вакцинацію населення проти коронавірусу до кінця 2021 року.

Крім цього секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що локдаун в Україні буде в будь-якому випадку.