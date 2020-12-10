В Україні 13 371 новий випадок коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом. При цьому в країні продовжує зберігатися позитивна динаміка поширення COVID-19 - одужали за вчора 13 903 пацієнти.

Про це в Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за добу було проведено 67 142 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863. При цьому було госпіталізовано 2993 людини.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) і Харківській (719) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили COVID-19 вже у 858 714 осіб, померло - 14 470 (+266), одужали - 465 021. Активними хворими залишаються 393 693 пацієнти.

Нагадаємо, вчора уряд продовжила карантин в Україні до кінця зими.

Також РБК-Україна писало, що з 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. зокрема, будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закриті ТРЦ, заклади громадського харчування.