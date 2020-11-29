В Україні майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусу. Серед них COVID-19 захворіли 599 дітей і 408 медичних працівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Всього за добу проведено 49 180 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 233, методом ІФА - 9 947.

З початку пандемії заразилися вже 722 679 осіб, померло - 12 213 (+120), одужали - 339 378 (+4243). Активними хворими залишаються 383 301 пацієнт.

Відзначимо, в порівнянні з попереднім днем, динаміка поширення COVID-19 в Україні сповільнилася. Днем раніше було зафіксовано 16 294 нових випадків зараження, що є новим антирекордом.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна увійшла в десятку країн за швидкістю поширення COVID-19. На першому місці за темпами поширення знаходяться США.

Також повідомлялося, що за 28 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість нових випадків коронавірусу у світі - заразилися 747 082 людини.