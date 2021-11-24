В Україні 14 325 нових випадків COVID і майже 600 смертей, - МОЗ

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 14 325 людей. Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 4077 осіб, летальних випадків - 595; одужали - 29 044 особи. Протестували методом ПЛР - 52 719 осіб, методом ІФА - 11 343, експрес-тестами - 44 765.
За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 367 461 особа; одужала - 2 825 641 особа; летальних випадків - 82 913.
Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.