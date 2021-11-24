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В Україні 14 325 нових випадків COVID і майже 600 смертей, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 14 325 людей. Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 4077 осіб, летальних випадків - 595; одужали - 29 044 особи. Протестували методом ПЛР - 52 719 осіб, методом ІФА - 11 343, експрес-тестами - 44 765.

За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 367 461 особа; одужала - 2 825 641 особа; летальних випадків - 82 913.

Найбільше заражень за добу в Києві, Полтавській та Запорізькій областях.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус