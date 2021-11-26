В Україні майже 16 тисяч нових випадків COVID та більше 600 смертей за добу, - МОЗ

В Україні заразились коронавірусом за минулу добу 15 936 людей, померли - 608. Одужали за минулу добу більше 24 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 3 208 осіб; летальних випадків - 608; одужали - 24 569 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 45 617 осіб, методом ІФА - 9141, експрес-тестами - 38 301.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 400 340 осіб; одужали - 2 877 021 особа; летальних випадків - 84 149.
Найбільше нових заражень за добу в Києві (+1438), Дніпропетровській області (+1022), Запорізькій області (+1075), Полтавській області (+953).
Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. Ця тенденція помітна в усіх регіонах України - окрім Закарпатської та Кіровоградської областей.