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В Україні майже 16 тисяч нових випадків COVID та більше 600 смертей за добу, - МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні заразились коронавірусом за минулу добу 15 936 людей, померли - 608. Одужали за минулу добу більше 24 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 3 208 осіб; летальних випадків - 608; одужали - 24 569 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 45 617 осіб, методом ІФА - 9141, експрес-тестами - 38 301.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 400 340 осіб; одужали - 2 877 021 особа; летальних випадків - 84 149.

Найбільше нових заражень за добу в Києві (+1438), Дніпропетровській області (+1022), Запорізькій області (+1075), Полтавській області (+953).

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження захворюваності на COVID-19. Ця тенденція помітна в усіх регіонах України - окрім Закарпатської та Кіровоградської областей.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус