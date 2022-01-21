В Україні більше 20 тисяч нових випадків COVID: в яких регіонах спалах

За минулу добу в Україні заразились коронавірусом 20 156 людей. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Попередній раз більше 20 нових COVID-випадків було в листопаді минулого року.
В Україні госпіталізували - 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали - 4 486 осіб. Протестували методом ПЛР - 57 396 осіб, методом ІФА - 6577, експрес-тестами - 45 589.
Найбільше нових випадків за добу в таких областях:
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 819 538 осіб; одужали - 3 576 268 осіб; летальних випадків - 98 993.