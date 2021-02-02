В Україні 2394 нових випадки коронавірусу

В Україні за добу підтвердили 2394 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) і Харківській (158) областях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед хворих COVID-19 117 дітей і 213 медпрацівників. Також за добу було госпіталізовано 833 осіб, померли - 156, одужали - 11 457.

Всього за добу було проведено 31 620 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 16 589, методом ІФА - 15 031.

З початку пандемії в країні заразилися вже 1 мільйон 223 тисяч 879 осіб, померло - 22 924, одужали - 1 млн 35 тисяч 372.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість повернення адаптивного карантину в Україні. Деякі регіони можуть послабити обмеження до "жовтої" або "зеленої" зони.

Також повідомлялося, що до вересня в Україні розраховують провести перші чотири етапу вакцинації населення від коронавірусу. До того часу МОЗ планує отримати всі заплановані дози вакцин.