В Україні 2671 новий випадок коронавірусу

В Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразилась ще 2 671 людина. Найбільше випадків в Харківській, Одеській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Найскладніша епідситуація в Києві (+328), Харківській області (+339), Одеській області (+203), Тернопільській області (+153), Волинській області (+143).

З початку пандемії в Україні виявили 201 305 випадків COVID-19. Також 3 996 смертельних випадків (+37) та більше 88 тисяч одужань.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня набуло чинності оновлене карантинне зонування. "Червону" зону значно звузили, однак в ній лишились місто Тернопіль і Бережани Тернопільської області.

Як писало РБК-Україна, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарнях перебувають 12,8 тисячі осіб, у яких підтверджено діагноз або є підозра на коронавірус.

Як відомо, в Україні підтвердили рекордну кількість заражень коронавірусом - 3833.