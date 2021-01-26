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В Україні 2779 нових випадків коронавірусу, одужали понад 12,5 тисячі осіб

Новость на русском → Україна, Вівторок 26 січня 2021 08:17
В Україні 2779 нових випадків коронавірусу, одужали понад 12,5 тисячі осіб Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу зафіксували 2779 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 12 538 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед хворих за вчора 95 дітей та 175 медпрацівників. 891 особа була госпіталізована, 133 - померли.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) і Харківській (207) областях.

Всього вчора провели 32 030 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 16589, методом ІФА - 15441.

З початку пандемії в Україні підтвердили коронавірус у 1 мільйона 197 тисяч 107 осіб, одужали - 965 835, померло - 22 057. Активними хворими залишаються 231 272 пацієнти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зайнято менше третини ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього для таких хворих виділено 66362 ліжок.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів планує повернути Україну до адаптивного формату карантину. Він передбачатиме зонування регіонів за рівнем захворюваності COVID.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський анонсував отримання Україною першої партії вакцини від COVID найближчим часом. Вакцинація населення почнеться в лютому.

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