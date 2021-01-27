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В Україні 3 776 нових випадків коронавірусу і понад 2,4 тисячі госпіталізацій

Новость на русском → Україна, Середа 27 січня 2021 08:16
В Україні 3 776 нових випадків коронавірусу і понад 2,4 тисячі госпіталізацій Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу виявили ще 3 776 нових випадків коронавірусу. При цьому 2430 осіб були госпіталізовані.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед заражених 115 дітей і 172 медпрацівники. Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (437), Київської (276), Харківській (238), Львівській (221) і Запорізькій (204) областях. Одужали за вчора 14 250 осіб, 145 - померли.

Всього за добу було проведено 47 120 тестувань на COVID. З них методом ПЛР - 27 041, методом ІФА - 20 079.

З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 1 мільйон 200 тисяч 883 випадку людина, одужали - 980 085, летальних випадків - 22 202. Активними хворими залишаються 220 798 осіб.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX по включенню в розподіл вакцин так званої першої хвилі.

Також РБК-Україна писало, що під час першої "хвилі" вакцинації в Україні будуть вакцинувати медиків, які працюють з хворими COVID. Вакцинація повинна початися в другій половині лютого.

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