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В Україні більше 38 тисяч нових випадків COVID

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 38 257 людей. Найбільше нових випадків в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 4 385 осіб; летальних випадків - 240; одужали - 17 063 особи. Протестували методом ПЛР - 85 412 особи, методом ІФА - 7738, експрес-тестами - 83 862.

Найбільше нових випадків в Києві (3684) та Одеській області (3587).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 380 047 осіб; одужали - 3 713 348 осіб; летальних випадків - 101 887.

Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення розширити "червону" зону карантину.

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