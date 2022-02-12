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В Україні більше 38 тисяч нових випадків COVID

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Київ, Субота 12 лютого 2022 08:15
В Україні більше 38 тисяч нових випадків COVID Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 38 212 людей. Найбільше нових випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 3 753 осіб; летальних випадків - 265; одужали - 19 943 осіб. Протестували методом ПЛР - 72 764 людини, методом ІФА - 6138, експрес-тестами - 60 573.

Найбільше нових випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 501 182 осіб; одужали - 3 770 769 осіб;
летальних випадків - 102 668.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виключив введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

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