В Україні більше 38 тисяч нових випадків COVID
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 38 212 людей. Найбільше нових випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 3 753 осіб; летальних випадків - 265; одужали - 19 943 осіб. Протестували методом ПЛР - 72 764 людини, методом ІФА - 6138, експрес-тестами - 60 573.
Найбільше нових випадків за добу в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 501 182 осіб; одужали - 3 770 769 осіб;
летальних випадків - 102 668.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко виключив введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон".